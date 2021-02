Arnaud SENECHAL

Animé par une forte curiosité d’apprendre, et d’adaptabilité, j’ai débuté ma carrière professionnelle comme Clerc d’Huissier. Au terme de neuf années, j’ai rejoint l’entité du Crédit Immobilier de France comme Attaché Relation Clientèle, avec pour fonction le suivi d’un portefeuille client.

Aujourd’hui après quatorze années je suis déterminé à me réorienter. Le poste de gestionnaire de paie a suscité mon intérêt. Il correspond à mes qualités de rigueur et d’organisation, tout en apportant une ouverture aux évolutions. Il nécessite également le maniement des chiffres et de l’outil informatique.



Afin d’enrichir mes aptitudes professionnels, j’ai entrepris la formation de gestionnaire de paie pour me spécialiser dans ce domaine d’activité porteur. J’ai été séduit par le programme complet de l’IFOCOP de Villeneuve d’Ascq, il m’est apparu comme le centre le plus apte à la réalisation de mon projet, de par sa reconnaissance dans le monde de la paie et par une immersion en entreprise gage d’un solide savoir- faire.

Ce cursus m'as permis d’être rapidement opérationnel, je sais dès lors collecter les éléments variables, être à même de préparer, contrôler et éditer la paie dans le respect des délais impartis, garantir la conformité des dossiers du personnel avec précision et confidentialité.



Diplômé Gestionnaire de Paie, Titre enregistré au Répertoire National des Certifications professionnelles niveau III, j’ai le potentiel et les qualifications pour ce poste et pour intégrer une nouvelle structure.

Aussi, j’aspire vivement vous rencontrer afin d’analyser vos attentes et y répondre.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Hypervision

GTA

EFIBANK

Zadig Networking People

XLOAN

Lotus Notes

SAP