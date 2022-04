Arnaud SOUDANT

Madame, Monsieur,



Actuellement en poste, je recherche un employeur pour effectuer un BTS MUC en alternance dans une société.



Titulaire du baccalauréat STG marketing obtenu en 2011, j’ai décidé de préparer le BTS assistant de gestion PME-PMI en alternance en 2012, cependant l’aspect trop buraliste ne correspondais pas à mes attentes, je me suis aperçu que l’approche commercial me plaisais plus.



C’est donc à ce titre que je vous soumets ma candidature pour effectuer un BTS MUC en alternance.



Dans mon année d’alternance en tant qu’Assistant de gestion, j’ai pu mesurer mon intérêt pour ce qui relève du commerce et de cette approche plus direct avec le client, les salons auxquels j’ai participé durant cette année m’ont beaucoup motivé et dirigé dans le choix de cette vocation.



Rejoindre une société en alternance me permettrait d’approfondir cet aspect commercial dont je suis à la recherche, ce qui est pour moi la meilleure alternative pour développer mon expérience professionnelle, dont j'ai acquis les bases lors de mon ancien BTS.



Je souhaite vivement mettre mon dynamisme, ma motivation, mon sérieux, ma faculté d’adaptation, mon aisance relationnelle et ma capacité à gérer le stress au service de votre entreprise.

En espérant vous convaincre de la qualité de ma candidature, je reste bien entendu à votre disposition pour de plus amples renseignements me concernant.



Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.