Arnaud SPORTOUCH

Directeur Commercial - Marketing international B to B - Secteur Chimie/Industrie.

Exécutive formation Marketing/ Stratégie/ Finance et leadership

Ingénieur plastique et composite.



Pendant plus de 23 ans, j’ai travaillé dans le domaine des composites pour les résines UPR/EVER et les Gelcoat polyester. J’ai développé une connaissance approfondie du marché, des réseaux et d’évaluer toutes les futures opportunités de croissance sur différents marchés comme l’industrie du nautisme, éolien, bâtiment /infrastructure, sanitaire, transport/ferroviaire…



Je possède une large gamme de compétences , développée au travers de ma carrière professionnelle en ayant occupé de nombreuses fonctions : Service technique /commercial & marketing/stratégie/finance et management lignes produits et projets.

Plus précisément à l’international, sur diverses zones géographiques, Europe/Chine/USA/Inde et Brésil, incluant mes capacités à négocier et à travailler avec des personnes d’horizons, de compétences et de cultures différentes avec beaucoup de professionnalisme.







Mes compétences :

 Management leadership - Building effective teams

 Dealing with Ambiguity-Conflict Management

 Customer Focused/Market oriented

 Integrity and Trust

 Managing vision, strategic & tactic - Innovation

 Ability and agility to work under high pressure,

Stratégie

Marketing international