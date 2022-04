Arnaud STEVENIN

Ingénieur Essais dans le monde de l’énergie.



Habilitations

H0V; BR; BE essais; M2; MR; ME essais; HN2; HN3 et RP2

Qualification UTO:

Instrumentation - Contrôle commande

Tous sites EDF Nucléaires

Électricité Courant Fort

Électricité Courant Faible

Essais pour le compte des équipes communes

Matériels < 1000V - tableaux et appareillages

Ordonnancement - planification sur site - gestion de projet pour le compte d'EDF

Production documentaire - mise à jour des bases de systèmes d'informations - rédaction de documents

Surveillance/vérification - gestionnaire - technique



Mes compétences :

Gestion de projet

Surveillance

Essais

Documentation technique

Sûreté nucléaire

Qualité

Electrotechnique

Management