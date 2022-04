Arnaud STRILL

Après un cursus axé vers la chimie, m'amenant à travailler en station d'épuration pour Veolia Eau pendant 5 ans, j'ai effectué une reconversion professionnelle pour me diriger vers les métiers de l'informatique (DUT Informatique de Limoges).



Je me suis lancé dans le développement Web comme développeur backend en agence, j'ai ainsi travaillé sur une plateforme d'e-commerce (zone EMEA) au sein d'une équipe internationale de développeurs expérimentés. Ça m'a permis d'aiguiser mes compétences techniques et d'appliquer dans un contexte professionnel des méthodologies et concepts abordés dans ma formation, notamment la méthode Agile, le tout dans un contexte anglophone.



Mes compétences :

JavaScript

Java

HTML5

C/C++

MySQL

JQuery

AWS

XML

Node.js

Ajax

Conception UML

Microsoft SQL Server

Git

LESS

CSS

E-commerce

Agile Development

Scrum

Magento

PHP

Symfony

Docker