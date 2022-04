Arnaud TACCHINI

Business Developper / Responsable commercial - Secteur de l'IT / Export



Responsable du développement commercial de la zone Sud-Ouest en BtoB, de solutions et de conseil en produits informatiques et techniques à haute valeur ajoutée, soit par le biais d’éditeurs, soit au sein de prestataires de services, allant de l'identification de projets au closing des contrats, en passant par les phases d’analyse des besoins, de chiffrage, et de négociations commerciales. L’animation de réseaux de partenaires et la fidélisation client par un fort relationnel de proximité font partie intégrante de mon cursus.

En lien direct avec les décideurs des entreprises (direction générale, informatique ou financière), j’assure le suivi de comptes, depuis la signature des contrats jusqu'au déploiement de la solution.



– Maitrise de l’anglais

– Clientèle : Bureaux d’études, Installateurs/Intégrateurs, Clients finaux (PME/PMI – Grds Comptes (Privé/Public).



Mes compétences :

Prospection

Vente

Développement commercial

Marketing

Business development

Informatique

Responsable d'agence

Management

Customer Relationship Management