Arnaud TAMISIER

Plus de 15 ans d'expérience dans le marketing digital.

Spécialiste du marketing multicanal et digital, j’ai acquis une solide expertise dans les stratégies d’acquisition au travers de mécaniques d’email marketing, d’achat de mots clés, d’optimisation de trafic vers le web et de fidélisation en capitalisant sur les données CRM. Concepteur de la stratégie marketing et communication au sein d'un groupe international spécialiste du Big Data, j'ai poursuivi deux objectifs majeurs tout au long de mon parcours : la génération de chiffre d'affaires et l'accroissement de la visibilité de la marque.



Sens du Leadership et expertise marketing ont fait de moi un "Global Marketer" à la fois capable d’élaborer une stratégie marketing pertinente et innovante et de la décliner en actions marketing opérationnelles.





Compétences :

Stratégies marketing, stratégies de contenus, stratégies SEM et SEO, marketing multicanal, CRM, web analytics, Lead management, email marketing, mécaniques e-CRM, SalesForce.com, Automatisation

Marketing Marketo, Leadership et Management



Mes compétences :

Search marketing

Campagnes marketing

Marketing online

SalesForce

Email marketing

SEO

SEM

Gestion de la relation client

Webmarketing

Référencement naturel