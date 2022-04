Arnaud TANCHOUX

Aujourd'hui, les distances ne sont plus. Grâce à Internet, une nouvelle étape a été franchie. Au-delà de nos villes, de nos régions et de notre pays, Internet recouvre toute la planète. Les satellites aidant, et nous connectant les uns aux autres, nous serons tous unis, pouvant être joints à tout moment, communiquer nos informations, échanger nos idées, travailler ensemble avec efficacité, où que nous soyons, grâce au progrès de nos technologies. C'est la magie d'Internet. Je suis vite tombé en admiration devant cette magie et j'ai vite voulu y contribuer. Tout d'abord, en m'impliquant personnellement dans le Web, puis en en faisant ma vocation professionnelle.



Après avoir suivi mes études dans les domaines du multimédia, des réseaux et des bases de données, je me suis logiquement tourné vers Internet. Cela s'est concrétisé avec un stage de 8 mois au sein du département Information Développement d'IBM La Gaude en tant que développeur Internet. Parmi mes divers développements professionnels, j'ai créé plusieurs sites Web (Internet & intranet) et plusieurs CD-ROMs (dont le CD-ROM de IBM NeT'98), sous environnement client/serveur Lotus (Notes et Domino).



Après ce stage, l'ETSI m'a embauché, tout d'abord par le biais de Manpower Cadre, en tant qu'intérimaire et ce pendant 3 mois, puis en tant que cadre en CDD de 6 mois. J'y ais développé de nombreuses applications en ASP (Visual Basic).



J'ai également travaillé pour le compte de la SSII GFI Informatique (Sophia-Antipolis) chez Monaco Télécom ou j'ai développé des outils en PHP et administré un serveur Unix de développement.



En plus de ces travaux professionnels, le 7 mai 1999, j'ai fondé avec un ami IFTouch Network, tout un ensemble de sites WEB. J'ai développé de nombreux services gratuits pour les Webmasters en utilisant la technologie ASP sur serveur NT IIS et base de données SQL.



En Juin 2000, IFTouch est devenu la société KETIX SA. Mes tâches concernant la société allaient de l'administration du système, le développement des services et sites constituant le réseau, la maintenance des services, la promotion du réseau via de multiples partenariats, ... Mais je m'impliquais également dans la politique de la société en tant qu'actionnaire fondateur siégeant au conseil d'administration de KETIX SA.



Devant la morosité du marché publicitaire en ligne, le modèle business de KETIX ne pouvait plus assurer la survie de la société. Ne désirant pas passer à un modèle payant, afin de ne pas faire payer la liberté d'expression, les dirigeants de KETIX ont décidé de mettre un terme à l'aventure. La prestation de forums a été abandonnée : avec plus de 40.000 forums hébergés gratuitement, les ressources exigées étaient trop conséquentes et ne pouvaient être rentabilisées via la publicité.



Toutefois, l'activité de dialogue en direct (CHAT IRC) est aujourd'hui toujours assurée via l'association loi 1901 EpiKnet que j'ai fondé avec deux amis. L'Association EpiKnet fondée le 25 Juillet 2000, est déclarée et publiée au Journal Officiel le 14 Avril 2002, afin de disposer d'une structure légale nous permettant de poursuivre notre aventure.



Puis je me suis engagé au près d'une petite société dans le milieu de l'immobilier, Open Media SARL, devenue Immovision et rachetée par FIGARO CLASSIFIEDS, une filiale à 100% du Groupe Figaro, leader français des annonces classifiées avec des marques reconnues telles que Cadremploi, Keljob, Cadronline, Explorimmo....



Je suis désormais responsable de l'équipe CUST OpenSource (infrastructures clientes sous Linux/BSD) dans la B.U. Cloud (Service Hébergement) de la société Jaguar Network basée à Marseille. Mon poste de Team Leader Architecte WEB est quand à lui basé sur Sophia Antipolis (Biot), toujours en région PACA.



