Passionnée par les relations humaines et toujours à la recherche de nouveaux contacts dans le but de m'enrichir, je me suis naturellement, tournée vers le métier de commerciale.



Peu m'importe le produit, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, mon projet professionnel s'articule principalement sur le relationnel.



Vendre, développer, relever des défis, sont les maîtres mots de mon caractère de commerciale.



Mes compétences :

autonome

Avenante

Perspicace