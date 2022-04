James VINEAU

Directeur Operationel Polyvalent.

Compétences :



• Directeur expérimenté du transit international, et des services de transports de voyageurs.

• Direction et développement de chiffres d’affaires de filiales, avec maitrise des charges. Gestion d’un P & L.

• Passion pour les systèmes ferroviaires de transport en commun.

• Certifié Directeur des opérations et de la maintenance pour le matériel roulant Tramway TIGm.

• Nationalité américaine et française • Habitué à voyager et à travailler à l'étranger dans des situations difficiles et complexes.

• Longue expérience dans la conduite de processus de vente longues et de contrats de location.

• Soumission directe de propositions techniques et réponses aux appels d’offres.

• Moniteur certifié de conduite de tramway pour les véhicules conformes aux normes ferroviaires EN50126, 50128 et 50129. Bonnes connaissances des SMS.

• Excellentes compétences en communication, organisation, leadership et gestion de projet • Habitué à travailler avec des cultures et des environnements différents.

• Capacité de définir des objectifs de planification à court et à long terme (budgets allant de 10 à 80 M).

• Animation de systèmes qualités ISO en industries et services.

• Etablissement de plans d’actions commerciales, avec gestion des relations publiques.

• Gestion décentralisée de 10 à 230 salariés et d’équipes pluridisciplinaires.

• Conduite de plans d’actions d’amélioration continue des performances.

• Elaboration de budgets et de Reporting Siège ; Management par objectifs.

• Animation des relations sociales.



Mes compétences :

Vente

Management

commerce international

Développement commercial

Logistique

team building

Project Management

Business Developpement

Public Relations

Budgets

Amelioration des performances