Cristel GOMEZ

J'interviens auprès d'agences de communication désirant sous-traiter certaines de leurs demandes en limitant les contraintes administratives ou auprès de développeurs indépendants ayant besoin de chartes graphiques web ergonomiques et esthétiques.



Diplômée en conception multimédia et passionnée de graphisme, je possède une expérience de 10 ans dans le domaine du webdesign dont 7 en freelance.



N'hésitez pas à visiter mon site : http://www.cg-webdesign.com

et à me contacter : contact@cg-webdesign.com



Mes compétences :

Photoshop

Ilustrator

Gestion de projet

Création graphique

Webdesign

Webdesigner

Freelance

Charte graphique

Site internet