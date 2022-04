Gilles PILLAS

- DBA SQL Server 2005/2014 (NT)

- Virtualisation des environnements de production et BDD sous VMware Vsphere 5.5 et Hyper-V 2012

- refactoring de bases et optimisation de procedures

- MSSQL : Mise en œuvre de solutions à Haute disponibilité : log shipping, clustering, ...

Anciennement.

- Administration de BD SQL et d’autres système de BD : Oracle 8i –à 10g (NT/Aix) / MySQL 4.x à 5.x (Linux) en environnement de production et haute disponibilité :

- Gestion de projet et intégration de nouveau clients (documentation, installations, paramétrages)

- Gestion de pannes et d'incidents (Data loss, corruptions, import/backups, Disaster Recovery, sécurité...) en support avancé et astreintes client mutualisés

- Audit de performances et recommandations (principalement MSSQL)

- Standardisation, automatisation de tâches + scripting (shell ksh/nt, vbs, WMI…)

- Rédaction des procédures d’exploitation, implémentation des plans de maintenance multi plates-formes et multi DB, gestion quotidienne des sauvegardes de BD via TSM/TDP/RMAN

- Suivi et évolution du scope de base de données clients (mise à jour des bases, planning de capacité, proposition d’évolution ou nouvelles architectures)

- Oracle : projet de migration de 8i vers 10g, mise en place de duplication RMAN via TDP/TSM

- Administration système de serveurs Windows NT/2000/2008R2 conjointe aux équipes systèmes et troubleshooting d’incidents relatifs aux plates-formes web (ASP/PHP) et middleware.

- Mise en place d’interfaces et de solutions de reporting à partir de base de données issus d’éditeurs Tiers (Patchlink, Director, Symantec, Appsmon, CRM, Navision Financial)



J'ai participé par le passé à de nombreux projets orientés developpement web et base de données, mettant en oeuvre le plus souvent des technologies microsoft, que ce soit par biais de réalisations originales, migration d'applications existantes ou de l'intégration de nouveaux produits ou systèmes (SQLserver/IIS/IS/ASP.NET/VB.NET)



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Administration de bases de données