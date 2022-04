François PILLAS

Instituteur, maitre formateur puis Directeur de deux Écoles d'Application à Melun (ALmont 2 et Pasteur)



Vacataire en Maison d'Arrêt ( à Melun) pendant 25 ans de 1975 à 2000 à raison de 5 h par semaine



Vacataire en CFA de mécanique auto pendant 20 ans de 1982 à 2002 (prof de français et de législation)



Éducateur sportif, MNS et passionné d'apiculture et apiculteur de loisirs, référent d'un rucher local, à Melun



Mes compétences :

Chercheur

Éducateur

Enseignant

Enseignant formateur

Apiculteur de loisir

Directeur d'école d'application

Enseignement

Formation

Étudiant en géographie