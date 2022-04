Arnaud TANIS

LOGISNEUF.COM est le premier site français de commercialisation d'immobiliers neufs.



Pour répondre aux critères de nos clients, nous avons des partenariats avec de nombreux promoteurs, ce qui amène notre stock de logements à plus de 15.000, réparti sur 270 villes.



Nous intervenons sur des projets de résidence principale, secondaire, et sur le marché de la défiscalisation.



Internet est un moteur essentiel pour l'immobilier.

Logisneuf.com génère plus de 2500 visites/jour.

Depuis 8 ans nous développons la publication des programmes de nos promoteurs partenaires, et nous assurons la commercialisation auprès de nos visiteurs.



Logisneuf.com est LE catalogue incontournable de l'immobilier neuf sur le net.



Investisseurs, Promoteurs, collaborateurs, Rencontrons-nous?





LOGISNEUF, Donnez du Neuf à vos projets.



Mes compétences :

Immobilier