Arnaud THENOT

Expert en métrologie pour différentes grandeurs.

De 1986 à 1990 j'ai mis en place un service métrologie afin de contrôler les équipements de stérilisation des laboratoires Opodex (Stérilyo).

En 1990 j'ai rejoint le service métrologie de la société Bristol-Myers Squibb à Lognes, et j'ai ensuite créé l'activité sur les différents sites du groupe. Ceci impliquait notamment la formation des équipes internes et la coordination avec les prestataires. Parallèlement, j'ai assuré la veille technologique sur les normes et exigences métrologique.

Cette expérience s'enrichit d'une polyvalence en mécanique, électricité, électronique et programmation.



Méthodique, autonome, et ayant le sens du relationnel et l'esprit d’analyse j'aime les challenges et les defis.