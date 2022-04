Arnaud THEULEAU

Destination Multimédia ( https://parisdif.com/ ), est un centre de formation agréer B2i adulte, qui travail sur la promotion de l'informatique par le biais, d'actions de formations et d'animations auprès des communes et des collectivisées local, pour des publics de, seniors, d'enfants et de demandeur d'emploi. Destination Multimédia et une association implantée en région parisienne, mais qui envisage, d’étendre ses activités, en Rhône Alpes et en Gironde.