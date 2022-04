Arnaud THIÉRY DE BERCEGOL

7 ans d'activité dans le transport public :

- Bus : 3 mois

- ferroviaire : 7 ans



Actuellement, dirigeant d'un service production TGV au technicentre axe Sud-est de Villeneuve St Georges.



Profil : Ingénieur diplômé transport de voyageurs (Université de Cergy-P).

Compétences :

management (2 postes,,30 personnes)

gestion de projets (RER B Nord +)

technique ferroviaire (filière transport mouvement)

accueil et commercial

presse ferroviaire (rédaction d'articles de presse)



Très impliqué dans mon poste actuel, je reste à l'écoute du marché (dans/en-dehors de ce secteur d'activité) :

- relations institutionnelles et stratégie = > cabinets régionaux, ministériels

- enseignement = > formation professionnalisante (en interne et en externe niveau BTS, licence, master)

- presse = > service transport

- juridique = > étude & réponses à appel d'offre











Mes compétences :

Accueil

Appel d'offres

DCF

EIC

Marketing

Production

Réponse à appel d'offres

Sécurité

Vente

Voyages

Buses