Arnaud THOMAS

Bonjour

Jai suivis une formation professionelle ainsi qu'un BTS dans le CVC pour ensuite poursuivre en ecole de commerce (bac+4)

Possédant une expérience dans le bâtiment en tant que technicien puis métreur CVC, je me suis ensuite intéressé au commerce en ventilation et centrale d'air, mon dernier poste fut d'être diagnostiqueur immobilier spécialisé en amiante.

Je suis à l'écoute du marché et des opportunités qui s'offrent à moi.

Je suis actuellement en Australie afin d'améliorer mon anglais et profiter de nouvelles expériences.



Mes compétences :

Autocad

Formation

Management

Expertise immobilière

Liciel

Amiante