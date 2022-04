Arnaud TOMIET

Je viens de terminer mes études et je recherche actuellement un premier poste fixe dans le management ou les ressources humaines.

En attendant la bonne opportunité, je travaille dans différents secteurs d'activité et j'essaie de voyager, de découvrir ce qui m'entoure.

Je suis sérieux au travail, à l'écoute, j'apprend facilement et je sais m'adapter à mon environnement.



Mes compétences :

Communication

Formation

Gestion Ressources Humaines

Management

Ressources humaines