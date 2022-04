Arnaud TONNERRE

Vous consultez en tant qu'indépendant, chef d'entreprise ou à titre privé.



Vous souhaitez être accompagné dans la mise en place de nouvelles réformes obligatoires?



Vous voulez savoir a quel âge vous pourrez prétendre à une retraite à taux plein et connaître combien vous aurez, et comment vous pouvez remédier aux carences de votre régime général?



Vous vous posez des questions sur votre couverture en cas d'arrêt de travail ou sur le remboursement de vos frais de santé ?



Vous vous demandez si votre patrimoine est bien équilibré, performant, optimisé en terme de fiscalité et de transmission?



Vous cherchez des solutions pour dynamiser votre trésorerie d'entreprise?



Vous cherchez des solutions pour réduire votre impôt?



Vous voulez savoir si vos biens sont correctement assurés en cas de sinistre?



Contactez moi !



Mon rôle est de vous accompagner, vous conseiller, vous assister à chaque étape de votre vie pour mieux vous protéger et vous aider à vous bâtir un avenir serein dans une confiance réciproque.



Je prendrai plaisir à faire un audit de risque, social ou patrimonial afin de dessiner avec vous la meilleure solution pour atteindre vos objectifs.



Mes compétences :

Formation

gestion de projet

Informatique

direction commerciale

Conseil

sap

Audit

Patrimoine

Assurances

Retraite

Défiscalisation

Assurance vie

Loi madelin

Art 83

Art 39

Perp

Cnavpl

Rsi

Protection sociale

Mutuelle

Prévoyance