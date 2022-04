Arnaud TRANCHAND

Concepteur Designer et détenteur d'un bac+4, j'ai pu lors de mes 3 années d’alternances apprendre la rigueur du travail en bureau d'étude dans le domaine de la plasturgie, métallurgie et mécanique générale. J'ai eu l'opportunité d’agrandir mon cercle de compétences en me formant à la gestion de projet industriel et au management de l’innovation à l’IAE de Grenoble.



Créatif et ouvert d'esprit je cherche une opportunité d'alternance qui me permettrait de lier l'ingénierie de conception au management et à la gestion de projet dans le but de finaliser mon Mastère Management Technologie et Innovation à l'école de Management de Grenoble (GEM).



Mes compétences :

Pack office

Solidworks

PTC Creo

CATIA

Audros

Planzone

Pro / Engineer