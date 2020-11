J'ai créé mon activité de consultant en CAO en Juillet 2000 et mes clients profitent de mon expérience de plus de 30 ans sur NX.



Cette activité me convient tout à fait, car je touche à tous les aspects de mon métier: prospection, commercial, gestion et technique. Mais pour consacrer plus de temps encore à la technique, j'ai changé mes statuts en Août 2012 en créant la SARL PSI-CAD.



Mes compétences :

UNIGRAPHICS

CAO

IMAGERIE

TEAMCENTER

BUREAU D'ETUDES

EXPERT NX

NX