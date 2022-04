Arnaud TRESSENS

Depuis 2007, j'ai crée et développé une agence orientée sur les solutions d'assurance, banque et placement à SAINT JEAN près de TOULOUSE.

L'offre de services étendue s'adresse à la fois aux particuliers/professionnels et aux entreprises.

Véritable intermédiaire entre une compagnie/une banque et mes clients, c'est un métier passionnant et intellectuellement rafraîchissant, sans cesse en action.

Volontairement généraliste, je suis toutefois vivement intéressé par l'approche globale des dirigeants, de la prévention des risques à l'animation des hommes.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Complémentaire santé

Conseil

Courtage

Finance

Gestion actifs

Management

Prévoyance

Professionel

Responsabilité civile

Risque industriel

Santé

Financement de projet

Épargne retraite

Immobilier