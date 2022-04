Arnaud TROLLÉ

Je suis actuellement à la recherche d'un poste de chargé de mission en Acoustique et Vibrations ou de chargé de recherche / ingénieur R&D dans les domaines de la perception sonore et / ou vibratoire (qualité / gêne / confort) et de la vibro-acoustique.



Mes compétences :

Modélisation

Expérimentation

Statistiques

Psychoacoustique

Analyse vibratoire

Plans d'expérience

Qualité sonore

Gêne sonore et vibratoire

Psychométrie

Traitement du Signal

Acoustique