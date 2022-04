Arnaud TUARD

J'ai effectué un BTS VRP en Alternance en tant que vendeur dans l'entreprise ATECH.COM.



Ouvert aux autres, soucieux de me perfectionner j'ai pu évolué au sein de mon entreprise, en tant que responsable d'agence



Aimant le goût du challenge, dôté d un fort relationnel et d un esprit "commercial" je désire me réorienter vers un poste itinérant ce qui permettrait de m'épanouir pleinement dans ma vie professionnelle



Je souhaiterai mettre à profit mes compétences commerciales.



Mes compétences :

Vente directe

Manager

Conseil

Service client

Relation client