Arnaud VALENTIN

Fondé en 1944, VALENTIN est un groupe industriel familial dont les sites de production si situent autour de Feuquières en vimeu (Picardie Maritime, berceau historique de la robinetterie).



L’offre de VALENTIN est aujourd’hui composée de 3 gammes de produits :

- des vidages et siphons pour équiper les baignoires, douches, lavabos et éviers,

- des douchettes et flexibles de douche,

- des colonnes de douche multi jets.



Tous ces articles sont diffusés à travers le réseau des grossistes en sanitaire (Algorel, Comafranc, Groupe Point P, Richardson…), ainsi qu’au sein des grandes surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Castorama…) et des grandes surfaces spécialisées (Lapeyre…)