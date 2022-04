Arnaud VALIENTE

- Contribue au développement et a l’acquisition de compétences favorisant l’utilisation des techniques de l’information et de la communication, l'insertion sociale et professionnelle et le développement de projet.



- Élabore des actions de formation amenant a la prise en main méthodique des techniques, de développement web, de communication numérique, de système réseau et de logiciel .



Mes compétences :

Développement web

Animation de formations

Bureautique

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique