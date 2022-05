Nathalie SOTTORIVA

"De l'intention à l'action", Donner du sens à tout ce que vous entreprenez.



D2P Formation est une société de services qui s’adresse aux entreprises, pour proposer son expertise sur des problématiques d’efficacité personnelle et professionnelle dans l’entreprise.



Nous proposons soit des formations standards issues de notre catalogue, soit des formations personnalisées.

Nous inscrivons nos actions dans une démarche globale d’accompagnement qui passe par une phase d’audit 360.

Le but de ces actions est d’améliorer la communication, l’engagement collectif et la performance sociale des entreprises





Mes missions :



« Quelle que soit la mission réalisée, l'objectif est toujours d'améliorer vos performances, mettre en valeur les potentiels de chacun au service du groupe, développer la coopération, instaurer la communication, l'écoute active, développer la confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi. »



Mon cheminement :



J'ai travaillé pendant 15 ans en fonction commerciale d'une société japonaise de prêt-à-porter de luxe, où j'ai eu en charge la responsabilité de l'équipe et du point de vente.

En parallèle, j'ai crée une association en France menant des actions au Sénégal, afin de promouvoir le développement économique et solidaire avec des entreprises sénégalaises,

Forte de mes expériences et de mes connaissances de fonctionnement des relations humaines et entrepreneuriales dans différents pays, ainsi qu'au travers de mes voyages, j'ai perfectionné en continu ma pratique professionnelle.





Ce parcours multi horizons continue de nourrir ma pratique, que je saurai mettre au service de vos besoins.



Membre du Rotary club de Toulouse, actions de bénévolat.



Mes compétences :

Coaching d'équipe

Team Building

Bilan Professionnel / Personnel

Développement Personnel / Professionnel

Développer de la coopération au sein d'une entrepr