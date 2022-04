Arnaud VALLÉE

Pour toucher les bonnes personnes, il faut d'abord trouver les mots justes. C'est d'autant plus vrai pour la rédaction web où chaque mot doit être pesé, faire sens, mais aussi rendre vos sites visibles de la manière la plus performante qui soit par les moteurs de recherche.



Cette double contrainte est ce qui fait tout l'intérêt et toute la difficulté de la rédaction web, jonglant sans cesse entre créativité, marketing et SEO.



Depuis près de trois ans, j'ai fait de la rédaction web mon métier. Pour toute demande de devis ou proposition, n'hésitez pas à me contacter.