Arnaud VANESTE

Cela fait plus de 20 ans que je conçois des systèmes d’information en ayant, comme fil conducteur, le respect des objectifs, la satisfaction des clients et l’écoute des utilisateurs et des collaborateurs.



J’ai ainsi participé ou piloté plusieurs projets de mise en place d’ERP/PGI, notamment dans l’univers de la Mode et du textile, que ce soit en maîtrise d’ouvrage (MAO et AMAO) ou maitrise d’œuvre (MOE et AMOE).



Fort de mon expérience, et porté par mes valeurs, j’ai aujourd’hui décidé de développer une solution collaborative innovante pour les métiers de la Mode et du Luxe.



Mes compétences :

Agile Development

Microsoft Office

Marketing

Management

Conception de produit

Adobe Creative Suite

Gestion de projet