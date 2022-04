Arnaud VERIN

CGPI indépendant spécialisé auprès des professionnels de santé à Limoges. Conscient que gérer un patrimoine consiste à gérer les efforts de toute une vie, notre approche globale consiste à sécuriser et optimiser vos choix en matière de Prévoyance, d’Epargne et de Retraite. Nous sélectionnons ainsi pour vous en toute indépendance les meilleures offres des marchés financiers et immobiliers et vous apportons un suivi personnalisé selon vos objectifs.



Mes compétences :

Prévoyance/Retraite

Assurance

Immobilier

Gestion de patrimoine

Défiscalisation

Placements financiers

Épargne salariale

Droit civil