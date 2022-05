Marie-Danielle VERIN

Séances individuelles en cabinet :

- analyse du besoin (sommeil, trac, concentration, angoisses, examen, accompagnement traitement médical etc... )

- spécialisation : la Sophrologie adaptée pour l'Adolescent

- spécialisation de sophro analyste (méthode du docteur Claude Imbert)

- recherche des ressources par exercices de respiration, détente musculaire et visualisation positive.



Stages ou séances de groupes : sur thèmes (stress, états de mal être, sommeil...) présentation des interactions physiologiques et psychologiques, analyse de situation et réactions personnelles, proposition d'outils pour pratiquer en autonomie