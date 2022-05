Martine CIPRIANI

Quand patrons et syndicats parlent de bonheur au travail,

Quand les entreprises "libérées" incitent à travailler sans management pyramidale,

La motivation des salariés est un élément déterminant à un engagement durable au sein de l'entreprise.

Aussi je travaille aujourd’hui à la découverte de l’excellence de chacun et à la gestion des émotions paralysantes afin que tous aient la possibilité de retrouver motivation, envies, et plaisir dans leur quotidien professionnel ou personnel.

Ma trajectoire professionnelle et ma réalisation personnelle se sont forgées dans le monde des affaires en assurant des fonctions diverses de manager, négociateur grands comptes ou formateur, au sein de grands groupes internationaux et de PME PMI.

Après avoir abordé les fondamentaux de la psychologie lors de ma formation de graphologue à la faculté de Marseille, j'ai souhaité entamer un travail personnel approfondi afin de mieux appréhender les comportements humains.

Au-delà de mes expériences professionnelles et personnelles, j'ai renforcé mes acquis par différentes formations dont l'analyse transactionnelle, la PNL, la systémie et des études supérieures en coaching à l'université d'Aix en Provence, validées par un diplôme d’études supérieures (DESU) et par l'écriture d'un rapport de stage sur le management intergénérationnel.

Le choix de ce sujet ayant été motivé par mon observation du mal être de certaines personnes confrontées à la difficulté d’être comprises ou de comprendre les attentes et les besoins des générations..

Motivée par l'envie de participer à rétablir le bonheur dans la vie et l’épanouissement personnel j’ai créé DECLICS CONSULTING.



EXEMPLE D'INTERVENTION :



Passer du management générationnel au management intergénérationnel

De l'intention à l'action

Estime de soi, estime des autres



RESUTATS OBTENUS ;



Une plus grande motivation

Des engagements durables

Éthique et valeurs partagées

Gains d'autonomie



Mes compétences :

Coaching professionnel

Animation de formations

Développement des compétences

Conseil en management

Team building

Conseil en organisation

Développement personnel