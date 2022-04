Laurence MADIOT

Alliant mon expérience de communicante à mes compétences en accompagnement individuel, j’accompagne mes clients à des moments clés de leur parcours professionnel dans le cadre de missions de coaching en français et en anglais.



« Il y a toujours de bons vents pour celui qui sait où il va.» Epictète



Ce qui m’anime dans ce métier, c’est la richesse des rencontres humaines et la diversité des thématiques abordées au cours de ces missions telles que :

• Gestion de carrière: la transition professionnelle, la prise de fonction, les carrières internationales, l’expatriation et le retour d’expatriation



• la communication et image : le déploiement de Réseau / networking, le personal branding, l’impact et l’influence,



• le développement du leadership et communication interpersonnelle : l’intelligence émotionnelle et relationnelle, les compétences et les comportements managériaux.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Conseil

Gestion de projet

Accompagnement

Coaching

Audit

Marketing

Webmarketing

Web design

Graphisme

Inbound Marketing