Valerie TASSI

J'interviens depuis 15 ans dans les ressources humaines.

Mon métier est d’aider les entreprises et les salariés à faire des choix éclairés, à définir des objectifs réalistes et réalisables et à les atteindre dans les meilleures conditions.



Ainsi, j'accompagne les personnes à tous les moments clés du déroulement de leur carrière. J'aide aux passages critiques que peuvent constituer une mobilité, un premier choix d'orientation, une prise de fonction, une réorganisation, une transition, une perte d'emploi...



Je conseille les entreprises depuis l'évaluation des compétences, l’intégration d’un nouveau collaborateur jusqu'à la gestion des carrières, la détection des potentiels et la mobilisation des talents de chacun.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion des compétences

Bilan de compétences

Coaching professionnel

Animation de formations

VAE

Conseil rh

Outplacement

Ressources humaines

Accompagnement

Coaching

Formation