Thierry SOUQUES

23 ANS D'EXPÉRIENCE



Formation « Professionnels du Cirque »



BAFA approfondissement « Cirque »



Diplôme d'État de Professeur de cirque



Agrément du Rectorat de l’Académie de Paris



Attestation de Formation aux Premiers Secours (secouriste PSC1)



Intermittent du Spectacle



Tous publics : du baby cirque aux adultes



Anglais et allemand courants



Création et animation d'ateliers et de stages, généralistes ou spécialisés : acrobatie, trampoline, trapèze fixe et volant, clown, passing



Consultant pour le développement de projets cirque en centres de vacances, centres de loisirs, villages vacances, mairies, organismes d’insertion



Conception de BAFA « Arts du Cirque » pour la Ligue de l’Enseignement, la SNCF, l’OFAC, l’IFOREP



Mise au point de classes de découverte « Arts du Cirque » pour les catalogues de Cap Monde, des PEP 75



Formations aux Arts du Cirque : en école de cirque, école de théâtre, écoles Montessori, classes à PAC (Projet Artistique et Culturel), dans l'Élémentaire et au Collège, classes de découverte, classe pour enfants précoces, cours d’EPS, centre de formation FLE, centres d'animation, centre social, atelier bleu, centres de vacances, sessions d'approfondissement BAFA, Institut National des Jeunes Aveugles



Événementiel d’entreprise (team building) avec le Cirque du Grand Céleste



Mise en piste de nombreux spectacles : jusqu’à 100 participants, dont plusieurs à l’affiche de festivals publics



Présentation d’un groupe d’enfants lors du premier Festival International de Cirque Amateur pour Enfants



Responsabilité d’un groupe confirmé enfants / adultes : projet « Cirque contemporain », avec le Parc de la Villette



Performances et baptêmes de cirque : Téléthon, Commission Européenne, Microsoft (en anglais), Salon de la Camif, Mairie de Clichy, Carnaval de Maule, Centre Culturel de Levallois, Mairie de Paris



Animation : anniversaires, arbres de Noël de comités d’entreprise, mariages, vernissages, semaines commerciales



Initiation bénévole : en Foyer de l’Enfance, lors des opérations de prévention « Ville Vie Vacances » et dans les parcs, pour le bonheur des petits et des grands



TRAPÈZE fixe et volant

ACROBATIE portés, pyramides humaines, souplesse, cascade, trampoline

ÉQUILIBRE sol, fil, corde molle, monocycle, échasses, boule, rolla-bolla

JONGLERIE assiettes, foulards, balles, rebond, anneaux, massues, torches, diabolo, bâton du diable, boîtes à cigares, gobelets, lasso

SPÉCIALITÉ passing

MAGIE

CRÉATION DE SPECTACLES maquillage, clown, jeu d’acteur

GESTION DE BUDGETS devis, achat, suivi de la commande, installation, contrôle et entretien, relations fournisseurs

ÉQUIPEMENT DE SALLES pour l’accrochage de trapèzes et la pratique des disciplines aériennes



