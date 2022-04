Florence GUIMEZANES

Actuellement Directrice de projet chez carewan, un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement de la dimension humaine des transformations, issu de la fusion entre Obifive et HR Valley.

J'interviens depuis plus de 15 ans dans le conseil aux entreprises sur des problématiques d'accompagnement du changement, de RH et d'organisation auprès de clients de divers secteur (industrie, services, automobile, énergie, secteur public).



Mes domaines de compétences couvrent : la gestion de projet, l'accompagnement du changement, l'organisation de la fonction RH, la communication, la formation,le coaching, la facilitation, l'animation de séminaires.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conduite du changement

Coaching

Organisation de séminaires

Animation de réseau

Communication

Formation

Accompagnement du changement

Organisation et stratégie

Conseil

Gestion de projets

Gestion des compétences