Cyril est Directeur au sein d'Eurogroup consulting. Il accompagne des Directions Générales de grands groupes depuis plus de 15 années sur des projets de transformation et de management.



Il a notamment mené des projets complexes et de grande envergure tels que :



- la création de filiales : plan d'entreprise sous toutes ses composantes, organisation et processus, accompagnement au changement auprès des collaborateurs et du nouveau comité de direction



- l'élaboration et la déclinaison de stratégies : vision, ambitions, politiques d'entreprise, analyse clients et partenaires, plan de maîtrise des coûts, repositionnement industriel, mise en adéquation des charges / capacités et traduction opérationnelle concrète



- la réorganisation et le rapprochement d'entreprises : détourage d'activités, plan de fusion, création de nouvelles entités



- le diagnostic et la sortie de crise : analyse de situations de blocage, accompagnement à la résolution et business diplomacy



Secteurs : Transport, infrastructure et militaire



Profil à jour : http://fr.linkedin.com/pub/cyril-faure/0/496/590



