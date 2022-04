Arnaud VERLHAC

Mon background propose trois aspects complémentaires à savoir:



-Quantitatif articulé autour de problématiques de « strategic market decision » ou encore de « yield management »



-Négociation et rétention « Corporate Clients » me permettant de développer une relation personnalisée auprès d’une clientèle en attente de performance tout en préservant la notion de « client contribution »



-Une expérience en coaching et management opérationnel



Mes compétences :

Développement international

International

Management

Portfolio Management

Stratégie

Tourisme

Transport

Transport Aérien

Veille

Yield management