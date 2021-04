Arnaud VERSINI

Titulaire d`un Master Informatique Collaborative en Entreprise, je possède des compétences diverses et variés et dans le domaines de l'informatique et de l'électronique, principalement dans le développement en Java. Je souhaiterais travailler en tant que développeur J2SE ou J2EE dans une grande entreprise en France ou pour une SSII ou SSLL.



J'ai effectué trois stages en entreprise dans divers domaines tels que le transport, le spatial et la recherche, et mon apprentissage dans le secteur spatial chez Thales Alenia Space.



Je suis actuellement en alternance chez Thales Alenia Space Toulouse et je cherche un emploi pour septembre 2012



Mes compétences :

JAVA

Linux

valgrind

Gdb

C++

Informaticien

Hibernate

j2se

jpa

j2ee

php

ingénieur

LibreOffice

Programmation