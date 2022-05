Laëtitia VENDRAME

Actuellement en spécialisation en licence professionnelle Agriculture Biologique Conseils et Développement, j'anime en alternance un groupe de vignerons vers la conversion Bio.



Forte de mon expérience variée et enrichissante en tant que chargée de projets durables (diagnostic partagé, ateliers participatifs, animation de réunions, portage de projets, partenariats variés), je souhaite poursuivre mon activité professionnelle dans ce domaine.



Je serai alors ravie de rencontrer des professionnels du développement territorial et agricole, grâce à la plateforme Linkedin, et d'échanger avec vous, en vue d'une prochaine collaboration.



Mes compétences :

Diagnostic territorial

Observation du territoire

Analyse de données

Rédaction de cahier des charges

Travail en équipe et en réseau

Conduite et gestion de projets

Adaptation, initiative et responsabilité

Stratégie territoriale de développement durable