Julie VEGAS

Les transports sont au cœur du développement territorial et des préoccupations environnementales actuelles. C'est pourquoi, j'ai choisi de me spécialiser dans ce domaine afin de trouver des solutions adaptées et innovantes aux problématiques de mobilité et de déplacement auxquelles notre société doit faire face aujourd'hui et demain.



Suite à des études généralistes en aménagement du territoire, qui m'ont permis d'acquérir une vision globale et intégrée des problématiques urbaines (indispensables à mon sens, pour saisir les enjeux et les contraintes liées aux transports et aux déplacements), j'ai choisi de renforcer ma spécialisation (déjà initialisée par la réalisation de projets universitaires, et de mon stage de Master 1 au sein de Direction Infrastructure et Transport de la Région Midi-Pyrénées) en intégrant le master Mobilités Spatiales et Aménagements, parcours Transport, de l'Université de Montpellier.



Rapidement, j'ai pu mettre en pratique mes compétences en la matière, en intégrant la société MobiGIS au sein de laquelle j'ai réalisé mon stage de fin d'étude et qui m'a proposée un poste de Chargée d'études SIG Transport, à la suite de celui-ci.



Cette expérience m'a permis de mettre en pratique mes acquis mais également d'acquérir une maitrise des outils SIG (ArcGIS ; Network Analyst QGIS).



Grâce à ma polyvalence et mon implication, mon poste a rapidement évolué, et je me suis vue confiée davantage de missions et de responsabilités en tant qu'Ingénieur Produits et Chef de Projets R&D, toujours appliquées à mon domaine de prédilection qu'est le transport de voyageurs.



Mes compétences :

Maîtrise des Outils SIG

Diagnostic Et Analyse Des Réseaux De Transport

Développement durable

Développement Territorial

Compétence Rédactionnelle : Rapport, Réponse AO,

Animation d'atelier, de Groupe De Travail