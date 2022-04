Julie VEGA

Grâce aux différentes étapes de mon parcours universitaire et au cours de diverses missions, j’ai pu concentrer un sens aigu de l’organisation et un goût certain pour le relationnel. De plus, j’ai été amenée, tout au long de ma scolarité, à évoluer au sein de groupes de travail et je me suis investie dans de nombreux projets qui ont accentué mon goût pour le travail d’équipe.



De nature ouverte et soucieuse de me perfectionner, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrai mettre à profit mes compétences, connaissances, méthodes et théories acquises, autant de qualités qui me permettront de réussir.



Mes compétences :

Bon relationnel

Capacité d'écoute

Ecoute

Empathie

gout du challenge

Organisée

Perseverance

Relationnel

travail en équipe