Julie VEGA

Psychologue du travail ergonome de formation, j'ai pu acquérir tout au long de mon cursus universitaire de l'expérience dans le domaine de l'amélioration des conditions de travail en milieu industriel. J'ai par exemple travaillé sur la thématique de la prévention des TMS chez Arts Energy licensed by SAFT et chez Sagem Défense Sécurité.



Diplômée depuis octobre 2014, j'ai pour projet de continuer de travailler dans le domaine de l'accompagnement des entreprises dans l'amélioration des conditions de travail des salariés dans un double objectif de prévention et de productivité. Idéalement, j'aimerai continuer d'exercer en milieu industriel.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.



Mes compétences :

Document Unique

Fiche pénibilité

Risques psychosociaux

Aménagement de poste

TMS

Fiche de poste

Prévention des risques professionnels

Animation de groupes