Arnaud VERSLUYS

Passionné d'aérospatial, c'est avec grande motivation que je souhaite faire ma carrière dans les secteurs du spatial et de l’aéronautique.



Profil: Ingénieur Calcul / Ingénieur MCO



Compétences techniques:

MCO:

• Rédaction de fiches de maintenance, Analyses de maintenabilité et Gestion d'exigences.



CALCUL:

• Analyses statiques, modales, spectrales (Métalliques et Composites)

• Définition d’essais de qualification (Statique/Dynamique/Endurance)

• Définition d’unité de qualification

• Maillage et modélisation FEM

• Préconisation de renforcements composites

• Analyse comparative et études d’impact mécanique

• Rédaction et validation de dossiers techniques anglais interne ou externalisés



Domaines:

MCO: Equipements Electronique

Calcul: Cabines aéronautiques et ferroviaire (Fauteuils et meubles) et intégration sur structure (basic), outillages et structures métalliques (Escaliers, auvent, treuil).



Normes:

CS25, FAR25, Eurocodes, FEM



Logiciels:

PATRAN, FEMAP, NASTRAN, CATIA V4 & V5, Hypermesh, VBA.



Formations:

2012-2014 : Master CDPI "Conception et développement de produits industriels" - Université de Montpellier 2

2011-2012 : Licence 3 STM "Sciences et Technologie en Mécanique" - Université de Montpellier 2

2009-2011 : Licence 1&2 SP "Sciences Physiques" - Université de Perpignan via domitia

2009 - Baccalauréat S - spécialité mathématique - Lycée Aristide Maillol Perpignan



Hobbies:

Passionné de drones (Montage, pilotage), drones de course et photos.

VTT, Athlétisme, Hockey sur Gazon

Astronomie



------------------------------------------------------------------------

Mes dernières expériences me permettent de disposer aujourd'hui d'un fort bagage aéronautique que je souhaite consolider. Appréciant fortement le domaine du spatial et de l'aéronautique et je souhaite y faire carrière.



Diplômé d'un Master 2 Conception mécanique à Montpellier en 2014, j'ai acquis les fondamentaux de la mécanique au travers d'expériences concrètes et variées.

Cela m'apportant une vision globale du développement de structures et produits industriels, importante pour le calcul en ingénierie.



Mes compétences :

Ansys

Microsoft Office

Catia v5

Lean management

Femap / Nastran

Patran / Nastran

Calcul de structure

Conception mécanique

Physique théorique

ProE/Creo et Autodesk inventor

VBA