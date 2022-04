Arnaud VICTOR

J'ai une expérience de près de vingt ans dans la commercialisation de produits techniques en France et en Europe.



Depuis quinze ans, ces produits techniques sont textiles.

Ils ont été des tissus destinés soit à la protection solaire (produits standard vendus sur catalogue), soit venant en renfort d'autres produits type OEM (produits sur cahier des charges) : grilles de renfort pour des bandes adhésives, pour de la membrane d'étanchéité, et tissus de renfort pour envelopper de la laine minérale (laine de verre ou de roche).

Puis ils ont été du fil, particulièrement dans les mélanges à base de laine ainsi que dans le domaine des fils à haute valeur ajoutée, l'offre s'étendant dans les secteurs de la mode, du monde des transports, des marchés administratifs, et de la protection individuelle.



Je poursuis mon parcours textile en travaillant dans le développement des ventes des tissus EUROPROTECT essentiellement non feu destinés à une clientèle de pompiers, armées et industriels.



Mes compétences :

Vente

Export

Développement commercial

Europe

Commercial

Textile