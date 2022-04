Arnaud VIGUIE

Actuellement ingénieur travaux chez MOTER (Secteur SANZ TP), groupe Eurovia.



Acquisition technique sur divers projet tant bien public que privé avec des exigences qualitatives pouvant être très importantes suivant le client. Connaissance accrus du fonctionnement du milieu viti/vini et plus particulièrement des attentes techniques et qualitatives liées aux travaux de VRD dans les châteaux.



Réalisations de chantiers références dans le milieu vinicole: nouveau cuvier de Château Beychevelle, aménagement extérieur Château Mouton Rothschild, nouveau Bouteiller et Bureau de Château Pichon Comtesse de Lalande, aménagements extérieurs Château Clerc Milon, ...



Réalisations de travaux d'aménagement public: CAB de Saint Julien de Beychevelle, Avenue du 11 Novembre - Blanquefort, Boulevard du Maréchal Lyautey - Le Bouscat, ...





Techniques et scientifiques :

Connaissances générales en géochimie, hydrologie, écologie, traitement des eaux, gestion des déchets et des sols pollués ;

Conception, dimensionnement et réalisation de structures et infrastructures routières, ouvrage d’art et formulation des bétons et liants organiques ;

Mécanique des sols, hydraulique, gestion de projets ;

Prise d’affaire de chantier VRD



Informatiques :

Maîtrise des logiciels Geomacao, Autocad, Mensura, FlowMaster, Microsoft Project, Alizé



Linguistiques :

Anglais courant : score au TOEIC de 870/990

Espagnol: niveau baccalauréat



Aptitudes personnelles :

Dynamique, esprit d’équipe, soigneux, capacité d’écoute, adaptabilité

Formation de secourisme PSC1