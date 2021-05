Arnaud VINCENT

Le management des systèmes QSE est l’inconditionnel outil d’évolution de toutes exploitations. C’est le ciment qui lie les contraintes du terrain aux besoins du client et aux services connexes de votre entreprise ; dans le respect des règlementations et dans l’impératif de sécurité.



Intégré au management d'un groupe de sociétés multi-sites et multi-activités, j’ai été directement rattaché à la direction générale et ma mission QSE fut un chantier de tous les instants. Fier du déploiement de plusieurs normes et référentiels : ISO 9001, MASE, EDF UTO, je me tourne aujourd'hui vers d'autres challenges. Mon expertise s’est parfaite en suivant une formation qualifiante de MASTER QHS de l’ENSIAME de l’université de Valenciennes.



Nous sommes, vous et moi, à la recherche d'amélioration continue, un indéniable facteur de progrès. Intégré dans vos équipes notre relation sera un enrichissement réciproque. Vous pourrez obtenir de mon expérience et de mes qualités managériales, la bonne conduite de vos systèmes de management QSE corrélés aux exigences de vos clients.



Mes compétences :

PCR

Nucléaire

Sécurité

QHSE

Qualité

Audit

Sage Accounting Software

Microsoft Windows NT

ISO 900X Standard

Microsoft Windows

Microsoft Office