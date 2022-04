Arnaud VIRATELLE

En 2010 je crée la société “Couleurs café“ - le café nomade.Array

Place du maréchal Juin (Place Pereire) Paris 75017 - face a la gare RER C.



Un projet écologique, social et artisanal.



Un nouveau concept de commerce de proximité.

"Couleurs café" est le premier café à emporter sur Paris fonctionnant sur un triporteur électrique et totalement autonome. Un concept parfaitement adapté au milieu urbain.

Aucune émission de CO2 et et sans nuisance sonore.



Ce concept permet de renouer avec la notion de service de proximité au travers d'un commerce de proximité idéalement situé.

Au contraire de l'idée de concurrencer certains commerces, le commerce nomade répond à un besoin réel dans nos sociétés.

Les objectifs de ce concept:

Répondre à un besoin réel de service de proximité.

Proposer des produits de qualité avec des prix raisonnables.

Créer du lien social en dynamisant certains quartiers.



Depuis le début de l'année 2011 "Couleurs café - le café nomade" propose de vous faire découvrir de nombreuses variétés de café, thé et chocolat pour profiter d'un café à emporter pas comme les autres.



"Couleurs café - Le café nomade" propose un expresso de terroir au prix de 1€ mais également propose de vous faire découvrir des cafés de terroir chaque semaine.

Des thés bio mais également des thés de grande qualité de la marque "Dammann".



Les gobelets sont recyclables, les touillettes en bois et le marc de café est en test de recyclage dans un parc parisien.



"Couleurs café - le café nomade" est un concept qui peut permettre de créer rapidement de nombreux emplois dans nos villes et pourquoi pas de tremplin d'insertion.



Mes compétences :

Entrepreneur

paris