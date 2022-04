Arnaud VIVET

Je suis un DAF généraliste, avec plus de 20 ans d'expérience en trésorerie, comptabilité, contrôle interne, contrôle de gestion, et direction financière dans des groupes industriels internationaux (groupes Dunlop France; Goodyear Europe; CP Kelco Europe).



Je me suis toujours attaché à mobiliser, former et faire adhérer mes équipes à la stratégie et aux changements. Je suis aussi un "business partner", agissant en transversal, au contact des différents Directeurs opérationnels.



Mes compétences spécifiques sont en prévisions commerciales et financière, controle de gestion, accompagement du changement, rentabilité des investissements, mesure de la performance, management et coordination d'équipes.





Mes compétences :

Business Planning et Consolidations

Reporting

Contrôle de gestion